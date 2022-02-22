За присвоение Норильску почётного звания «Город трудовой доблести» собрано 15 000 голосов

Военные, прибывшие на службу в Норильск, не понаслышке знают о вкладе шахтёров и металлургов в создание боевых машин. Он представляется особенно значимым, учитывая условия Крайнего Севера, в которых им приходилось трудиться, создавая заполярный город и комбинат.

Игорь Кравцов, начальник Норильского местного гарнизона, убеждён, что наш город достоин почётного звания.

«Одержать победу в голосовании – дело важное, ведь так ныне живущие поколения норильчан передают благодарность землякам, которые в годы Великой Отечественной войны совершили настоящий трудовой подвиг», - отметил он.

В подтверждение своих слов Игорь Кравцов подписал специальный бюллетень. Его примеру последовали служащие Норильского гарнизона, гражданские специалисты, а также члены семей военнослужащих – всего около 250 человек.

Напоминаем, что голосование продлится до середины апреля. Желающие могут присоединиться к нему на сайте городской администрации.