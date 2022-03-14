МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жителей Красноярского края не коснется приостановка работы Visa и Mastercard

Жителей Красноярского края не коснется приостановка работы Visa и Mastercard

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Жителей Красноярского края не коснется приостановка работы Visa и Mastercard

Владельцы этих карт по-прежнему смогут расплачиваться ими в магазинах, делать переводы и снимать деньги в банкоматах.

Подробности в ролике и на сайте Объясняем.рф.

Видео из открытых источников
14 марта в 13:33 2500
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