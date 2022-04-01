МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жители края массово участвуют во флешмобе #МыРаботаем

Жители края массово участвуют во флешмобе #МыРаботаем

Главная / Видеорепортажи / Общество

Жители края массово участвуют во флешмобе #МыРаботаем

Сотрудники небольших цехов и крупных предприятий снимают видео и рассказывают о своей работе.

Первыми такой ролик записали на Кубани. Там рабочие решили показать о своем труде в условиях санкций. Теперь флешмоб подхватили остальные регионы страны.

В Красноярском крае к акции, например, уже присоединились сварщики, сборщики холодильников, операторы станков, продавцы и швеи.

1 апреля в 19:48 340
#МыРаботаем
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Другие видео