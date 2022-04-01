Жители края массово участвуют во флешмобе #МыРаботаем

Первыми такой ролик записали на Кубани. Там рабочие решили показать о своем труде в условиях санкций. Теперь флешмоб подхватили остальные регионы страны.

В Красноярском крае к акции, например, уже присоединились сварщики, сборщики холодильников, операторы станков, продавцы и швеи.