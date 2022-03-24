МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жителям края увеличат социальные пенсии

Жителям края увеличат социальные пенсии

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Жителям края увеличат социальные пенсии

Жителям края увеличат социальные пенсии

С 1 апреля в России повысят социальные пенсии и пенсии по гособеспечению. Рост составит 8,6%. Подавать документы никуда не нужно. Начисление произойдет автоматически.

Кого именно коснется повышение, рассказываем в коротком видео.

24 марта в 16:46 580
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