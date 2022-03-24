Жителям края увеличат социальные пенсии

С 1 апреля в России повысят социальные пенсии и пенсии по гособеспечению. Рост составит 8,6%. Подавать документы никуда не нужно. Начисление произойдет автоматически.

Кого именно коснется повышение, рассказываем в коротком видео.