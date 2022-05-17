Жителям Красноярского края объяснили, как получить 250 тыс. рублей на открытие своего дела

Для этого нужно заключить социальный контракт. Это договор между органами соцзащиты и человеком с небольшим доходом. Благодаря программе гражданин получает средства на старт своего бизнеса. Рассчитывать на такую поддержку могут люди или семьи, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Например, для трудоспособных людей в 2022 году она составляет 14 981 руб.

В видео рассказываем о Виктории, которая обрела себя в творчестве. В целом же соцконтракт поможет открыть почти любо собственное дело: от магазина до салона красоты.