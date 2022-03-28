Злоумышленники, совершившие несколько угонов, предстанут перед судом

В ноябре прошлого года в дежурную часть поступило заявление от жителя Центрального района о том, что неизвестные угнали его автомобиль Mercedes. В тот же день в полицию с аналогичными сообщениями обратились ещё два норильчанина.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых — ранее судимого 27-летнего уроженца Назарово и 24-летнего приезжего из Забайкальского края — и задержали их.

Как выяснили правоохранители, молодые люди познакомились в общежитии и, выпив алкоголь, решили прогуляться. Около шести часов утра один из них обратил внимание на припаркованный во дворе жилого дома легковой автомобиль и решил покататься. Заглянув в оказавшийся незапертым салон и обнаружив ключи в замке зажигания, мужчина завёл автомобиль, но застрял в сугробе, едва тронувшись с места. Неудачная поездка нетрезвого мужчину не остановила, он попробовал снова и, проехав небольшое расстояние, снова въехал в сугроб. После этого он бросил попытки передвижения за рулём.

В соседнем дворе внимание нетрезвых приятелей привлёк заведённый внедорожник, в замке зажигания которого также был оставлен ключ. Приятели уселись в салон и отправились кататься, однако скоро посреди дороги автомобиль заглох. За руль пересел второй угонщик. Вскоре они бросили автомобиль. По третьему адресу они обнаружили очередной автомобиль, попасть внутрь которого не составило труда. Владелец транспортного средства вышел в магазин, не заглушив двигатель и оставив в салоне ключи и сотовый телефон. Один из злоумышленников похитил средство связи, в то время как другой собрался совершить третий за час угон, однако владелец вовремя их заметил и прогнал.

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что украденный телефон один из злоумышленников выбросил сразу после того, как протрезвел. Второй угонщик вытащил из одного автомобиля документы владельца и выбросил, чтобы их пришлось восстанавливать.

В отношении 24-летнего забайкальца было возбуждено уголовное дело по четырём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Его 27-летний товарищ обвиняется в двух преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение у гражданина личного документа».

В настоящее время материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для принятия окончательного решения. Один из фигурантов находится под стражей, в отношении другого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.